السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 22 رجب 1442 هـ الموافق 6 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67,484 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,714,163 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 521,294 وفاة.

// انتهى //

22:01ت م

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واشنطن 22 رجب 1442 هـ الموافق 6 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 2,230 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,714,163 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 521,294 وفاة.// انتهى //22:01ت م0091

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