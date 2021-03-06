السعودية اليوم / لبنان تسجل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3158 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307256، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 وفاة بعد تسجيل 42 وفاة.

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21:01ت م

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بيروت 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 393211 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 307256، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5013 وفاة بعد تسجيل 42 وفاة.// انتهى //21:01ت م0090

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