السعودية اليوم / الجزائر تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر اليوم 156 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114104 إصابات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 79089 شخصا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3010 وفيات.

// انتهى //

20:53ت م

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الجزائر 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر اليوم 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 122 مريضا للشفاء.وأوضحت الصحة الجزائرية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 114104 إصابات، بينما بلغ إجمالي المتعافين 79089 شخصا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3010 وفيات.// انتهى //20:53ت م0088

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