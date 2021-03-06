السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا بيساو يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 22 رجب 1442هـ الموافق 06 مارس 2021م واس

أدى فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

// انتهى //

19:46ت م

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