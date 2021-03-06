الحصيني: لا توجد حالة جوية معتبرة لمدة أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم السبت: إنه لا توجد حالة جوية معتبرة لمدة أسبوع قادم.

وأضاف الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه “لا توجد حالة جوية معتبرة، حسبما تظهر النماذج العددية للطقس مدة أسبوع قادم”.

طقس الأحد:

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق.

وأضاف مركز الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.



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