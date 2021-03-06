عوالق ترابية على المدينة المنورة لمدة 3 ساعات 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحا

توقعات طقس اليوم:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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