الجمارك تضبط شحنتي منتجات مغشوشة بها أكثر من 9 آلاف قطعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، من ضبط شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة تحتوي على أكثر من 9 آلاف قطعة من الشنط والملابس.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهود الجمارك نحو إحكام الرقابة على الواردات ودعم جهود حماية الملكية الفكرية.

مسار إكسبرس:

وفي وقت سابق، أطلقت الجمارك السعودية بالتعاون مع منصة فسح خدمة “مسار إكسبرس” التي تُتيح لعملاء التجارة الإلكترونية النقل السريع والبريد السريع من شركات وأفراد إمكانية التعرف على الحالة الجمركية للشحنات والاطلاع على الرسوم الجمركية الخاصة بها أيًّا كانت الشركة الناقلة.

وأوضح المتحدث الرسمي بدر الربدي أن الجمارك تهدف من إطلاق هذه الخدمة إلى توفير الشفافية مع العملاء من خلال تسهيل الخدمات المقدمة في التجارة الإلكترونية بحيث يتمكّن العميل من التحقق من حالة الشحنة والاطلاع على مراحل حركة الشحنة داخل المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق منصة فسح والموقع الإلكتروني للمنصة.



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