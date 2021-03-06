رئيس غينيا يؤدي مناسك العمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - واس

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أدى فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو اليوم مناسك العمرة .

رئيس غينيا يؤدي العمرة:

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

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