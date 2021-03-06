شكرا لقرائتكم رئيس غينيا يؤدي مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06
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رئيس غينيا يؤدي مناسك العمرة
متابعات الخليج 365 - واس
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أدى فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو اليوم مناسك العمرة .
رئيس غينيا يؤدي العمرة:
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .
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