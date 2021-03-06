لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

اسمع الخبر

نصح طبيب الجلدية الدكتور إبراهيم شفيع، بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؛ لكونها تكون معبأة بالمواد الكيميائية والبكتريا الضارة، مبينًا أن الملابس الجديدة عادة ما تحتوي علي المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تتسبب في حدوث طفح جلدي وحكة الجلد، بالإضافة إلى احتوائها على مكونات شائعة مثل أصباغ الأنيلين أو الراتنج الفورمالديهايد التي تتسبب في تهيج الجلد، وعند غسلها تمنع حدوث ذلك.

بيئة خصبة للبكتيريا:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الملابس الجديدة عادة تخزن في المحلات في بيئات مختلفة قد تكون خصبة لتكون بعض الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة؛ وذلك بسبب الرطوبة وسوء تخزين هذه الملابس، وبالتالي إمكانية تعرضها للبكتيريا والقمل والفطريات وبذلك نقل الأمراض المعدية من خلال تلك الملابس؛ لذا ينصح بغسل الملابس الجديدة مرة قبل محاولة ارتدائها.

نقل الأمراض الجلدية:

ولفت إلى أن الأمر الآخر الذي يدعو لغسل الملابس الجديدة هو قيام الكثير من الأفراد بارتدائها في أماكن القياس لضمان المقاس المطلوب وبذلك يسهم في نقل العرق إلى الملابس الجديدة أو أي أمراض جلدية في حال حمله لها، مستشهدًا في ذلك بقصة شاب تعرض لمرض جلدي اكتسبه بعد ارتداء قمصان جديدة دون أن يقوم بغسلها.

غسل ملابس الأطفال:

وتابع شفيع أنه يجب غسل الملابس الجديدة، خصوصًا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الجلدية وتحديدًا الأطفال، إذ قد يتم تصنيع الملابس في الدول التي لا يعطي سكانها أهمية كبيرة لمسألة النظافة الشخصية، مشددًا على ضرورة التوعية في هذا الجانب؛ لأن الملابس تلامس البشرة بشكل مباشر كالملابس الداخلية.

شارك الخبر