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فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان

يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

متابعات الخليج 365 - الرياض


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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت: إن الفلفل الأحمر يتمتع بسبع فوائد مذهلة، من بينها الوقاية من السرطان.

فوائد الفلفل الأحمر: 

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن للفلفل الأحمر 7 فوائد، وهي: يقي من السرطان- سلامة شبكية العين والإبصار- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي- يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين بي ومركب بيتاكاروتين- الوقاية من فقر الدم.

ولفتت البيئة إلى أن الفلفل الأحمر يقي كذلك من فقر الدم، ويحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يقي من أمراض القلب.

فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان - متابعات الخليج 365
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