فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت: إن الفلفل الأحمر يتمتع بسبع فوائد مذهلة، من بينها الوقاية من السرطان.

فوائد الفلفل الأحمر:

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن للفلفل الأحمر 7 فوائد، وهي: يقي من السرطان- سلامة شبكية العين والإبصار- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي- يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين بي ومركب بيتاكاروتين- الوقاية من فقر الدم.

ولفتت البيئة إلى أن الفلفل الأحمر يقي كذلك من فقر الدم، ويحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يقي من أمراض القلب.



شارك الخبر