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شكرا لقرائتكم فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06
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فوائد الفلفل الأحمر مذهلة أهمها الوقاية من السرطان
يساهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت: إن الفلفل الأحمر يتمتع بسبع فوائد مذهلة، من بينها الوقاية من السرطان.
فوائد الفلفل الأحمر:
وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن للفلفل الأحمر 7 فوائد، وهي: يقي من السرطان- سلامة شبكية العين والإبصار- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي- يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين بي ومركب بيتاكاروتين- الوقاية من فقر الدم.
ولفتت البيئة إلى أن الفلفل الأحمر يقي كذلك من فقر الدم، ويحتوي على عناصر الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يقي من أمراض القلب.
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