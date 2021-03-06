يزيد الراجحي يتعرض لحادث في رالي الشرقية و أول ظهور له في المستشفى

كان يزيد الراجحي من فريق Overdrive Racing والسائق المساعد مايكل أور يضغطان بقوة ويتصدران أوقات المسرح الافتراضي في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 عندما تعرضوا لحادث بعد 82 كيلومترًا من القسم الانتقائي الصحراوي الأول الذي يبلغ 217.50 كيلومترًا في الصباح في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

تدحرجت تويوتا هايلكس في الحادث ، ونقل الراجحي إلى المستشفى عبر مروحية لتلقي العلاج، وتم نقل أور في سيارة إسعاف حيث كان كلاهما يعاني من آلام في الظهر ، وبذلك أنهيا قبل الأوان مشاركتهما في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2021 FIA for Cross- بلد باجاس.

قام الهولندي إريك فان لون ومساعده الفرنسي سيباستيان ديلوناي بطاقم ثاني Overdrive Toyota Hiluxes ووصلوا إلى المركز الرابع بعد خسارة الوقت في أطول مراحل اليوم بعد تأخير ملاحي.

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حقق السائق السعودي ياسر سعيدان انتصاراً صريحاً ، والذي تولى أيضاً الصدارة في سلسلة FIA Bajas وبطولة Toyota Desert Rally بعد الجولة الافتتاحية.

بدأ الراجحي وفان لون الحدث بحذر واستقروا في المركزين الثالث والسادس بعد افتتاح مرحلة التصفيات المؤهلة لمسافة 10 كيلومترات والتي أقيمت في منطقة خليج نصف القمر ظهر الخميس.

يذكر انه اليوم تم نشر عبر الحساب الرسمي لـ فريق يزيد الراجحي عبر “تويتر” صورة عرضت الظهور الأول للسائق السعودي الراجحي وهو يخضع للفحوصات بالمشفى، وذلك بعد أن تعرض لحادث اليوم في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

تلقى الراجحي تضامن كبير وتفاعل من قبل محبيه، حيث تمنوا الشفاء العاجل للسائق السعودي المخضرم.

حيث صرح الراجحي في مقطع الفيديوا بعد دخوله المشفى قائلًا: “الحمدلله صار حادثة بسيطة، وهذه من طبيعة الراليات، نحن بخير الله يسلمكم، وما تنسون تدعو لأخينا رياض الشمري، الله يرحمه ويغفر له”.