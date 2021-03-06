سياسي / وزير الداخلية العراقي يلتقي بالسفير الإيطالي لدى بغداد



بغداد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

التقى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في بغداد اليوم بالسفير الإيطالي لدى بغداد برنوانطونيو باسكينو.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني, إضافةً إلى مناقشة سبل زيادة الدعم الذي تقدمه قوات الدرك الوطني الإيطالي لقوات الشرطة الاتحادية العراقية .

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17:02ت م

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