

الرياض 22 رجب 1442هـ الموافق 6 مارس 2021م واس

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (1,050,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

16:27ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على 9 أشخاص قاموا بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبان تحت الإنشاء // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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