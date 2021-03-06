

الرياض 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حالياً في تدشين المزيد من مراكز لقاح

كما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي(378) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2650) منها ( 494) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379474) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 370300) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(5) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:05ت م

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الرياض 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حالياً في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.كما أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي(378) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2650) منها ( 494) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379474) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 370300) حالة .وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(5) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًا جديدًا.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:05ت م0052

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة : نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا ونحث الجميع على المبادرة بالتطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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