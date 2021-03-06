السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى جدة



جدة 22 رجب 1442هـ الموافق 06 مارس 2021م واس

وصل فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومدير المراسم بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني كاشف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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15:36ت م

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