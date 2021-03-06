السعودية اليوم / باكستان تسجل 1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1714 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 558210 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13166 حالة وفاة.

// انتهى //

15:26ت م

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إسلام آباد 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 588728 حالة، منها 17352 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 558210 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13166 حالة وفاة.// انتهى //15:26ت م0049

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