السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 حالة وفاة و2011 إصابة جديدة بـ"

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 146 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

15:26ت م

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رام الله 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 حالة وفاة و2011 إصابة جديدة بـ" كورونا " و1430 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 146 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //15:26ت م0048

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