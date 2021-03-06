السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 871 جولة رقابية وتغلق 10 منشآت تجارية



الدمام 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 871 جولة رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 10 منشآت تجارية، وتحرير 14 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 38 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

ودعَت الجميع لضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

// انتهى //

15:22ت م

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الدمام 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 871 جولة رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 10 منشآت تجارية، وتحرير 14 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 38 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدةً على جميع المنشآت التجارية الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، حفاظا على صحة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا.ودعَت الجميع لضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.// انتهى //15:22ت م0047

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