المملكة السعودية تدين هجوما إرهابيا أوقع عشرات القتلى بالصومال

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في مقديشو.



وأدى التفجير الانتحاري الذي وقع، أمس الجمعة، وسط العاصمة الصومالية، إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت العاصمة الصومالية، أمس الجمعة، انفجارا شديدا نجم عن هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مطعم "لول يمني" الشعبي وسط مقديشو.

ونقلت عن مصادر طبية أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 30 جراء الانفجار، في حصيلة غير نهائية.

يقع المطعم الذي استهدفه الهجوم بالقرب من أماكن حكومية رسمية مثل الميناء والسجن المركزي، وغالبا ما يكون المطعم مكتظا بزبائن ويرتاده المسؤولون والمدنيون على حد سواء.

وخلال الأيام الماضية كانت هناك تحذيرات من قبل البعثات الدبلوماسية في الصومال بشأن تفجيرات محتملة دون تحديد الهدف.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.