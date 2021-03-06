شكرا لقرائتكم خبر عن "خذ الخطوة" .. الصحة تناشد المواطنين بسرعة أخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة الصحة فيديواً توعوياً لمناشدة المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا من أجل صحة الجميع.

وأوضح الفيديو الذي كان عنوانه "خذ الخطوة .. خذ اللقاح" إلى الخطوات السبعة التي يحتاجها كل فرد في المجتمع من أجل خلق مناعة مجتمعية وحياة طبيعية تتمثل في المبادرة بالخطوة الأولى والشجاعة بأخذ اللقاح ، قبل المضي قدماً نحو الخطوة الثانية والتي تعني الاستعداد بوضع القدم نحو الخطوة الثالثة المتمثلة في الاحترازات الوقائية قبيل وضعها نحو الخطوة الرابعة والتي تمثّل أخذ الجرعة الثانية ، والتي ما إن يتم أخذها حتى تكون الخطوة الخامسة والحاسمة هي نقطة الانتظار الحقيقية لبناء مجتمع محصّن بالمناعة وحياة طبيعية تسودها الفرحة والوئام وهما آخر خطوتيْن سيسير بها ذلك الذي قرّر أن يضع صحته وصحة المجتمع فوق كل اعتبار.