بعد شفائه من كورونا.. أفضل طعام لرئيس وزراء بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه اتبع حمية غذائية سليمة فضلاً عن ممارسة الرياضة للتخلص من وزنه بعد إصابته كورونا.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بطعامه المفضل والذي بسببه تخلص من وزنه الزائد.



وقال جونسون في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حول سؤال يتعلق بكيفية اتباع نظام غذائي وفقدان الوزن: "طعامي الصحي المفضل هو الكباب".





وكشف جونسون، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أن تناوله للكباب ساعده في فقدان الكثير من وزنه، بالإضافة إلى الجري والابتعاد عن الجبن في وقت متأخر من الليل.



واعترف جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا ، بأنه "كان سمينًا جدًا''.

ومنذ إصابته بكورونا، يقول رئيس الوزراء، الذي يُصور بانتظام وهو يركض في لندن، إنه فقد "قدرًا كبيرًا" من وزنه عن طريق تقليل الكربوهيدرات والشوكولاتة والجبن وممارسة الرياضة بانتظام.



واعترف جونسون بأنه كان يزن 105 كليو جرام في عام 2018 عندما كان وزيراً للخارجية.





وقال في ذلك الوقت إنه كان متحيزًا لـ"نوبات تشوريزو والجبن في وقت متأخر من الليل".

وأطلق جونسون منذ ذلك الحين حملة في داونينغ ستريت للقضاء على السمنة، حيث يعاني شخصان من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة من زيادة الوزن.



وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تخصيص مبلغ 79 مليون جنيه استرليني لدعم برامج صحة الشباب خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.





وأشار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أنه تحدث اليوم مع شباب من جميع أنحاء البلاد، بغرض الاستماع إلى تجاربهم خلال فترة الوباء العالمي.

وتابع قائلا: "نحن نعلم أن الأطفال والشباب يتمتعون بقدر لا يصدق من المرونة، ولكننا ندرك أيضا أن هناك الكثير ممن يعانون من المرض".



وفي يناير / كانون الثاني الماضي، قالت صحف بريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون " يأخذ قيلولة قصيرة يوميا أثناء عمله".





وأثار الأمر جدلا في بريطانيا، فيما سارع وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، بقول : "إن جونسون يعمل بجد بشكل لا يصدق خلال اليوم".

وتابع: "ليس لدي علم بأنه يفعل ذلك.. لا أعتقد أن هذه القصص صحيحة، كل ما رأيته من رئيس الوزراء هو أنه يعمل طوال اليوم بجد واجتهاد".



واستطرد "جوف" : "لا أعرف من أين أتت هذه القصة. رئيس الوزراء، مثلنا جميعا، يركز على مدار الساعة على هزيمة كورونا.



