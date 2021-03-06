شكرا لقرائتكم خبر «وقفي».. منصة تعزز التنمية الاقتصادية والتكافل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تؤدي الأوقاف دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتعد من أعمال الخير الدائمة التي لا تنقطع وتبقى لصاحبها صدقة جارية وللمجتمع نفعا دائما مستمرا، واهتمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بدعم القطاع غير الربحي بهدف تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

ومن خلال تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي العميق للمنظمات غير الربحية، وتعزيز دورها في الابتكار، وقيام هذه المنظمات بتقديم الخدمات بجودة عالية، وذلك من خلال بناء منظومة متقدمة لدعم تطورها، كان من مخرجات برنامج التحول الوطني منصة (وقفي) التابعة للهيئة العامة للأوقاف،و التي سجلت في مطلع عام 2021 أكثر من 18 مليون مساهمة وأكثر من 41 ألف مساهم في 73 مشروعا وقفيا.

منصة (وقفي)

هي منصة آمنة للتمويل الجماعي تابعة للهيئة العامة للأوقاف تهدف إلى:

• تحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

• تتيح الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع وﺗﻤويلها بشكل رقمي من خلال خيارات دفع آمنة.

تعرض المنصة حزمة من المنتجات والمشاريع الوقفية والتنموية للكيانات غير الربحية، لتمكين مختلف فئات المجتمع والجهات المانحة من المساهمة في دعمها للإسهام في التنمية وتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تدعم التحول الرقمي في القطاع غير الربحي وتعزز من الشفافية في عملية الدعم.

كما تعرض عددا من المشاريع المختلفة، منها مشاريع للرعاية الصحية وصناديق وقفية ومشاريع للقرآن والدعوة ومشاريع لخدمة ضيوف الرحمن، كما تقدم المنصة للمستخدمين جميع التفاصيل المتعلقة بكل مشروع، مثل:

• الجهة المختصة

• عدد المستفيدين منه

• مقر سكنهم

• كيفية الدعم الذي يقدمه الوقف

• تفاصيل اكتمال المشروع من حيث الهدف والمبلغ المدفوع وعدد المساهمين

الخطوات

يمكن لمستخدمي المنصة المساهمة في المنصة عن أنفسهم أو عن غيرهم من خاصية الإهداء، ويتم تقديم الدعم للأوقاف عن طريق بوابة الدفع الالكترونية باستخدام بطاقة مدى أو بطاقة ائتمانية في أقل من دقيقة وبثلاث خطوات الكترونية وهي:

• اختيار الوقف

•تحديد المبلغ

• الدفع بواسطة بوابة الدفع الالكترونية، من دون حد أعلى أو أدنى لمبلغ الدعم.

كما يمكن للمستخدمين التسجيل الاختياري في المنصة لمتابعة المشاريع المدعومة والاحتفاظ بجميع العمليات السابقة في صفحة حسابهم.

أهداف منصة (وقفي)

• تعزيز المشاركة المجتمعية بالمساهمة في دعم المنتجات الوقفية والتنموية المبتكرة.

• إشراك كافة فئات المجتمع في دعم المشاريع الوقفية والتنموية.

• تقديم منصة آمنة تعزز من شفافية الدعم وقياس أثره.

• تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي.

• تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي وتلبية الاحتياجات التنموية.

• تسهيل عمليات المنح للراغبين في المساهمة وفق بيئة تنظيمية محفزة.

الأثر المتوقع للمنصة

• تفعيل دور الأوقاف في التنمية وتوجيه الدعم لمشاريع تنموية مستدامة.

• تمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.

• إيجاد منصة موثوقة وموحدة لعرض مشاريع ومبادرات الجهات غير الربحية عليها.

• بث روح المنافسة بين الجهات لطرح مشاريع مبتكرة ونوعية تلامس احتياجات المجتمع وأولوياته.

• تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة.

• الوصول لأكبر عدد ممكن من الجهات والمناطق والمستفيدين من خلال المنصة.

• قياس أثر المشاريع وعرض أثر الدعم على الفئات المستهدفة.