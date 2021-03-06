السفير السحلي يبحث مع مسؤول تركمانستاني الاهتمامات المشتركة

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، اليوم السبت، في مقر وزارة الخارجية التركمانية، نائب وزير خارجية تركمانستان بردي نياز ماتيف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف الجوانب بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار في السفارة فراج بن نادر الدوسري، ومدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية التركمانية ميريت إلياسوف.

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