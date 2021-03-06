السعودية اليوم / رئيس الوزراء الماليزي يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أدى رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام .

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20:03ت م

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