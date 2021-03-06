سياسي / الحكومة الأردنية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية



عمّان 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس2021 م واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز أن هذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية كافة.

وشدد السفير الفايز على موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع، معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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19:22ت م

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