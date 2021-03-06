السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 22 رجب 1442هـ الموافق 6 مارس 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحا .

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19:17ت م

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