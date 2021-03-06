السعودية اليوم / القارة الأفريقية تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بكوفيد 19



أديس أبابا 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات جراء

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 105227 حالة، فيما تعافى نحو 3522230 حالة من الفيروس.

وأضاف أن منطقة جنوب أفريقيا تعد أكثر المناطق الأفريقية المتضررة بالفيروس، وتليها منطقة شمال أفريقيا.

// انتهى //

19:00ت م

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أديس أبابا 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسارتفعت حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية لتصل إلى 3945544 حالة.وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بلغ 105227 حالة، فيما تعافى نحو 3522230 حالة من الفيروس.وأضاف أن منطقة جنوب أفريقيا تعد أكثر المناطق الأفريقية المتضررة بالفيروس، وتليها منطقة شمال أفريقيا.// انتهى //19:00ت م0076

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