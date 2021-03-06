السعودية اليوم / رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى جدة



جدة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

وصل رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، إلى جدة اليوم لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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18:33ت م

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