سياسي / رئيس الوزراء السوداني يستقبل الرئيس المصري



الخرطوم 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في القصر الجمهوري اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يزور الخرطوم حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضواعات ذات الاهتمام المشترك.

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18:33ت م

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