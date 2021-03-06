السعودية اليوم / الأردن تسجل 3481 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 362765 حالة شفاء بعد تسجيل 3917 حالة إضافية، كما سجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4900 حالة.

// انتهى //

18:33ت م

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عمّان 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 421415 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 362765 حالة شفاء بعد تسجيل 3917 حالة إضافية، كما سجلت 38 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4900 حالة.// انتهى //18:33ت م0072

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