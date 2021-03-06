

بريدة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة بريدة أمس، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ونشرت الهيئة بالتعاون مع بلديات مدينة بريدة وبلدية البصر عددًا من الرسائل المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة؛ وذلك في إطار التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف الحملة.

وأكد للمدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم المكلف وهب بن إبراهيم الوهيبي ، أن حملة "الخوارج شرار الخلق" تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها في الأمر بالمعروف من خلال تحصين المجتمع وتحذيره من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج .

// انتهى //

18:03ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف ببريدة تُفعّل حملة " الخوارج شرار الخلق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.