السعودية اليوم / ٤١١ طلباً استقبلتها إدارة خدمة العملاء بأمانة الشرقية



الدمام 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

استقبلت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة المنطقة الشرقية، ٤١١ طلباً خلال الفترة ١٩-٢٥ من شهر فبراير الماضي، عن طريق النظام الآلي المخصص لخدمة العملاء بموقع الأمانة الإلكتروني.

وأشارت الأمانة إلى أن إدارة خدمة العملاء تعمل على تلقي طلبات المستفيدين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وحجز المواعيد، والإجابة على استفساراتهم، وحل أي معوقات تواجههم، وتوفير عناء الوقت والجهد على المستفيدين وتقليل الحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "

// انتهى //

17:45ت م

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الدمام 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واساستقبلت الإدارة العامة لخدمة العملاء بأمانة المنطقة الشرقية، ٤١١ طلباً خلال الفترة ١٩-٢٥ من شهر فبراير الماضي، عن طريق النظام الآلي المخصص لخدمة العملاء بموقع الأمانة الإلكتروني.وأشارت الأمانة إلى أن إدارة خدمة العملاء تعمل على تلقي طلبات المستفيدين، وتقديم الدعم اللازم لهم، وحجز المواعيد، والإجابة على استفساراتهم، وحل أي معوقات تواجههم، وتوفير عناء الوقت والجهد على المستفيدين وتقليل الحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا "، مؤكدةً حرصها على تقديم الخدمات كافة بكل يسر وسهولة؛ من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية.// انتهى //17:45ت م0068

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