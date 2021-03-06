السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد اختبارات المتقدمين على وظائفها



الدمام 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

حددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام بعد غدٍ، مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف الصحية التي أعلنت عنها الجامعة سابقا.

ودعت الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية المتقدمين للوظائف الصحية، لوظيفة طبيب مقيم تخصص باطنة ( أمراض قلب – أمراض معدية – كلى ) ووظيفة (أخصائي تمريض ) لإجراء الاختبار التحريري، والذي سيكون في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية (D3) بالراكة، وذلك في الساعة 9 صباحاً الموافق 8/3/2021م.

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17:15ت م

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