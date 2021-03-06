عوالق ترابية على نجران حتى الواحدة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا، اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

الحالة حتى الواحدة:

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

توقعات طقس اليوم:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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