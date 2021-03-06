استشاري: تخفيف الإجراءات والتطعيم لا يمنعان الكمامة والتباعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، إلى عدم التساهل بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا، وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، مبينًا أن تخفيف الكثير من الإجراءات الوقائية وعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية هو مؤشر ونتاج إيجابي من أفراد المجتمع يجب أن يستمر؛ إذ إن هذه المرحلة تعد أهم مراحل تطويق الفيروس.

اكتساب خاصية التحوّر:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن أهمية هذه المرحلة تكمن في أن الفيروس اكتسب خاصية التحور الجيني، وقد ظهر بسلالات جديدة، ورغم أنه لا يشكل مخاطر إلا أن الإشكالية تكمن في قدرة السلالات الجديدة من الفيروس على الانتشار بسرعة، وهذا ما يجعل التعرض لفيروس كورونا سهلًا في حال عدم التقيد بارتداء الكمامة.

التطعيم ضد كورونا:

ونصح الدكتور محمود، الجميع بالحرص على أخذ اللقاح وبعده الاستمرار في ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم التساهل في التدابير الاحترازية، مع رعاية كبار السن بأخذ التطعيم، وتجنب أماكن التجمعات، مع ضرورة تطبيق النمط الصحي في الحياة ومن ذلك الأكل الصحي وممارسة النشاط الرياضي والنوم الصحي والابتعاد عن التوتر والقلق وإشغال الوقت في الأمور المفيدة التي تعزز روح التفاؤل والخير.



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