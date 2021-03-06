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رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

متابعات الخليج 365 - واس


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وصل رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، إلى جدة اليوم لأداء مناسك العمرة.

محافظ جدة في استقبال ياسين: 

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والسفير السعودي لدى ماليزيا محمود قطان، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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