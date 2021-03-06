رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - واس

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وصل رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، إلى جدة اليوم لأداء مناسك العمرة.

محافظ جدة في استقبال ياسين:

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والسفير السعودي لدى ماليزيا محمود قطان، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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