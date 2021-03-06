شكرا لقرائتكم خبر عن 1.000.000 رسالة لـ"بايدن" للتضامن مع المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استنكارا لما تتعرض له المملكة من حملة مسمومة تحاول أن تمس من سيادتها بعد التقرير الأمريكي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأمريكية، الذي خلا من أي معطيات أو أدلة أو براهين تذكر، تطلق صحيفة بحرينية اليوم (الأحد)، بمشاركة رؤساء تحرير الصحف الخليجية وقامات إعلامية عربية وقادة الرأي وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وبرلمانية، منتدى « السعودية بيت العرب الكبير»، الذي سيعقد «عن بعد»، على عدد من المنصات؛ للتضامن مع المملكة، بحضور أكثر من 5 آلاف متابع على مختلف المنصات حول العالم.

ويطلق المشاركون في المنتدى مبادرة المليون رسالة للرئيس الأمريكي بايدن، للتعبير عن وحدة الموقف الخليجي والعربي الشعبي الرافض لما ورد من تقارير ظنية واتهامات مرسلة تمس السعودية وقيادتها. مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون والعلاقات الوثيقة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب البيان الختامي للمنتدى، الذي تطلقه صحيفة «البلاد» البحرينية (اطلعت "الخليج 365" على نسخة منه) بيّن المشاركون في المنتدى تضامنهم التام مع السعودية، وتقديرهم لدور المملكة باعتبارها بيت العرب الكبير، حيث أرست بعملها منذ عقود طويلة قيم العدالة والمساواة في المجتمع، مؤكدين ثقتهم العالية في القضاء السعودي الذي تعاطى مع الجريمة النكراء لمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بكل شفافية ونزاهة وعدل.

وثمن المشاركون الدور المهم الذي تضطلع به السعودية في تعزيز ودعم الأمن والسلام الدوليين ومحاربة الأفكار والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وبتر يد الإرهاب أينما حل. ونوهوا بكل تقدير وإكبار بالجهود الكبرى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في تحقيق التنمية والازدهار في المملكة، وفي دعم الأشقاء العرب والأمة الإسلامية، وفي تحقيق التنمية والازدهار والنماء في دول المنطقة والعالم ككل. مؤكدين تأييدهم الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية لضمان أمنها القومي والسيادي، ووقف كافة الحملات المغرضة واللا مسؤولة الرامية للنيل من وحدتها الوطنية ومن رموزها وقيادتها الحكيمة.

ويتضمن المنتدى: تقييم العلاقات الخليجية الأمريكية عموما، والعلاقات السعودية الأمريكية تحديدا، وتأثير التقرير الأخير على العلاقات، ودعم موقف الرياض لالتزامها بتنفيذ القانون بشفافية ونزاهة، ورفض المساس بسياسة المملكة، ودور المؤسسات الأهلية في دعم الموقف السعودي، ويتا] بمشاركة رئيس هيئىة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس تحرير صحيفة البلاد خالد المالك، ورئيس تحرير صحيفة "الخليج 365" الزميل جميل الذيابي، ورئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية عثمان الصيني، ورئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية مؤنس المردي، والكاتبة سوسن الشاعر.