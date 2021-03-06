شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل عيادة المدرب الصحي في 23 مركزا صحيا بعسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت صحة عسير، أنه تم تفعيل عيادات الصحة المهنية بكامل التجهيزات في جميع المنشآت الصحية بالقطاع الحكومي والخاص، كما تم تشغيل وافتتاح 3 عيادات نموذجية في برنامج الصحة المهنية بكامل التجهيزات، والمعايير المعتمدة خلال عام 2020.

وأضافت صحة عسير، أنه تم تفعيل عيادات المدرب الصحي في 23 مركزاً صحياً، لدعم أفراد المجتمع وتمكينهم من تبني نمط حياة صحي.

وعملت الصحة العامة على تعزيز تطبيق «صحة»، من خلال رفع عدد الأطباء المقدمين للخدمة من 21 طبيبا إلى 141 طبيباً بعد تدريبهم على كيفية تقديم الخدمة، فيما تم تفعيل برنامج «وصفتي»، في 131 مركزاً صحياً بالمنطقة.