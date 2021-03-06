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المملكة السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا و5 فيات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليومعن تسجيل 382 إصابة جديدة بف يروس المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 378 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

 

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 379.474 حالة، من بينها 2650 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 494 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 370.300 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6524 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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