المملكة السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بكورونا و5 فيات

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليومعن تسجيل 382 إصابة جديدة بف يروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 378 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.



ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 379.474 حالة، من بينها 2650 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 494 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 370.300 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6524 حالة وفاة.