شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إغلاق 6 مساجد في خمس مناطق بعد ثبوت 6 إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ستة مساجد مؤقتاً في أربعة مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما أغلق خلال 27 يوماً 224 مسجداً فُتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت اثنين في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في منطقة تبوك، ومسجدًا في كل من منطقتي القصيم والشرقية.

وأشارت إلى إعادة فتح 12 مسجدًا ثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة في مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .