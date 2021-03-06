الصحة تدعو الجميع للمبادرة بتلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - واس

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أكدت وزارة الصحة أنها تتوسع حالياً في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، مهيبة بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مستجدات كورونا بالسعودية

كما أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي(378) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2650) منها ( 494) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 379474) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 370300) حالة .

التواصل مع مركز (937)

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(5) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6524) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (48078) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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