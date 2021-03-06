إصابات كورونا الجديدة في الرياض 183 .. والحالات الحرجة 494

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (378) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (379092) حالة.

توزيع الحالات بمختلف المناطق

كما أعلنت وزارة الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة كالتالي:

الرياض 183 حالة، والشرقية 89، ومنطقة مكة المكرمة 43، والمدينة المنورة 12، والقصيم 11، وحائل 10، والباحة 8، والحدود الشمالية 6، والجوف 5، وتبوك 5، وعسير 4، وجازان 3، ونجران 3 حالات أيضا.

إجمالي الإصابات والحالات الحرجة

وبلغ إجمالي الإصابات 379.474 حالة، وذلك بعد تسجيل 382 حالة جديدة، بينما بلغ مجموع حالات التعافي 370.300 حالة، ومجمل الوفيات 6.524 حالة وذلك بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 2.650 حالة، والحالات الحرجة 494 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات السعودية.



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