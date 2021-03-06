شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بـ«المساج» و«الحمام المغربي».. والاقتصار على «الرأس» و«الذقن» في صوالين الحلاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهم البروتوكولات التي يجب اتباعها في محلات الحلاقة للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتضمنت البروتوكولات الوقائية التشديد على وجوب استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، وعدم انتظار الزبائن داخل المحل، وتعطيل استخدام كراسي الانتظار في المحل، واستخدام تطبيق «توكلنا» للتأكد من الحالة الصحية للأفراد.

كما شملت البروتوكولات الاقتصار على حلاقة الرأس والذقن وعدم تقديم خدمة تنظيف البشرة أو استخدام «الفتلة» لتنعيم الوجه وخدمة صبغ الشعر وخلافه، والسماح بالحلاقة للأطفال دون سن 7 أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال.

كما أعلنت الوزارة السماح بتقديم خدمات الحمام المغربي مع أهمية تطهير الحمام بعد كل استخدام ولبس وسائل الحماية المهنية الواقية، والسماح بتقديم خدمات المساج واتباع الإرشادات الواردة في بروتوكول خدمة المساج.