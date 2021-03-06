شكرا لمتابعة خبر عن إمارة الجوف توضح السرعات الجديدة على طريق "سكاكا- القريات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إمارة منطقة الجوف، عن إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على طريق (سكاكا- القريات) والتي سيتمّ تطبيقها قريبًا.

وأوضحت إمارة الجوف في بيان عبر تويتر أنَّه بناءً على موافقة اللجنة العليا للسلامة المرورية التي يرأسها أمير منطقة الجوف، فقد تمَّ إعادة النظر في حدود السرعة المسموح بها على الطريق الدولي (سكاكا- القريات) أثناء المرور في بعض المراكز والقرى، وذلك حفاظًا على سلامة قاطنيها ومرتادي الطريق.

وسيتمّ الإعلان عن تطبيقها في وقت لاحق، لتكون على النحو التالي:

- مرورًا بقرية الناصفة تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و ۷۰ کم /س للشاحنات.

- مرورًا بمركز العيساوية تكون السرعة ۸۰ کم/س للسيارات، و50 كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمحافظة طبرجل أمام مبنى البلدية الجديد والحديقة تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و 70 كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمركز النبك أبو قصر تكون السرعة ۸۰ كم/س للسيارات و50كم/س للشاحنات.

- مرورًا بمركز أبو عجرم تكون السرعة 100 كم/س للسيارات و ۷۰ کم /س للشاحنات.

- مرورًا بمركز ميقوع تكون السرعة ۸۰ كم/س للسيارات و 50كم/س للشاحنات.

- الطريق الواقع ما بين مركز العيساوية ومحافظة طبرجل تكون السرعة 110 كم/س للسيارات و ۸۰ کم /س للشاحنات.