شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة المحاسبين: رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أمين عام هيئة المحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة منذ إنشاءها تهدف إلى الإشراف وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ولها عدة أدوار أخرى من بينها الرقابة على المحاسبين.

وقال الدكتور أحمد المغامس، خلال مشاركته مع برنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أنه تم العمل على توطين المهنة في القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة 32% تقريبًا، لافتًا إلى أن هناك 170 ألف شخصًا مسجلًا في مهن المحاسبة من بينهم 30 ألف سعودي.

وأشار أمين عام هيئة المحاسبين إلى أن الزيادة في عدد المحاسبين لأن اقتصاد المملكة من أقوى اقتصادات المنطقة، مضيفًا: "رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة".