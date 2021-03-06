شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام يوجه بسرعة القبض على شاب تعدى لفظياً على فتاتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بسرعة القبض على شاب اعتدى على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي .

جاء ذلك فور رصد النيابة العامة فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر شاب بهذا السلوك المشين تجاه الفتاتين ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في تطبيق النظام عليه الذي يحفظ للمواطن والمقيم حريته ويجرم كل ما ينافي الآداب .