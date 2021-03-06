شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم من صلى إمام ووجد بقعة في عضو الوضوء لم يصبها الماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم من صلى إمام ووجد بقعة في عضو الوضوء لم يصبها الماء.

وقال الشيخ السلمي خلال برنامج يستفتونك إنه لم يتوضوء الوضوء الواجب، مضيفًا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي ، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيد الوضوء والصلاة".

وأضاف الشيخ السلمي أنه يجب في هذه الحالة أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة، مشيرًا إلى أن صلاة المأمومين صحيحة، والله أعلى وأعلم.