شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالغني الجند يوجه نصيحة بعدم بناء شقق من أجل الأبناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه عضو الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالغني الجند، نصيحة للمواطنين بتجنب بناء شقق من أجل الابناء.

وقال الجند خلال حديثه على قناة " الرسالة " :أنت لست بحاجة إلى شقق لأولادك في هذا الوقت، عندما يكبر الأولاد يحبون الاستقلالية وسيقولون لك أن هذا البيت قديم.

وأضاف الجند أن الاستعجال في اختيار مخطط وبناء بيت العمر غير صحيح بل يجب أخذ فترة لا تقل عن سنتين.