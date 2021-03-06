شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أردني يحتفظ بمتحف مقتنيات قديمة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص الأردني عاصم الحميدي على الاحتفاظ بمتحف مقتنيات قديمة بالرياض لإشباع شغفه بجمع القطع القديمة.

وقال الحميدي خلال حديثه لبرنامج "نشرة التاسعة" على قناة MBC، أنه يحب الاحتفاظ بالقطع القديمة، والتي تمنحه شعورًا يعود به للأزمنة القديمة.

وأوضح أن المتحف يضم عددًا من القطع القديمة، مثل بعض أدوات الطعام من قصر البديعة، وأول جواز سفر تم إصداره، متضمناً أختاماً قديمة.

كما ضم المتحف أيضًا قطعًا مثل لوحة تحمل عبارة "الخاصة الملكية" من موكب الراحل الملك سعود، بالإضافة إلى صحون قديمة من قصر الراحل الملك فيصل.