شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن حالته الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن حالته الصحية، بعد قلق متابعيه بسبب نشره مجموعة من الأدعية.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد : "شكرًا لجميع الأحبة لا حرمني الله فضلكم ودعاءكم ومحبتكم ، بالأمس حصل لي شبه تمزق في اسفل الظهر وكانت آلامه شديدة و لا تطاق".

وأضاف : " أخذت مسكنات وحسب الطبيب أيام قليلة وتعود الأمور لطبيعتها بعون الله .. والآن بحمد الله أنا أفضل حالًا والألم محتمل وأقل بكثير ".

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد، قد دعا الله راجياً كشف ضرّه، ما أثار القلق حول حالته الصحية.

ونشر ابن مساعد مجموعة من الأدعية قال فيها: "ربّي إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونّن من الخاسرين، يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، ربّي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدير ".

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